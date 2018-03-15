Güvenlik Uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar’ın bugün paylaştığı fotoğraflar arasında bir de Amerikan Deniz piyadesi fotoğrafı yer aldı. Ağar fotoğraftaki eski ABD deniz piyadesinin terör örgütü PYD/PKK saflarında yer aldığını ve Raco yolundaki çatışmalarda ÖSO’lu keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Ağar şunları kaydetti;

“Dün alınan yerler ve 80 imha.3524. Gece TelRıfat ve DeyrCemal'a hv akını, Afrin'deki eşekarı kovanlarına ve barikatlara akın ve top atışı Raco Afrin bağlantısı kopuyor.

Fotoda dün Raco yolundaki çatışmalarda muh kes nşc'nın etkisizleştirdiği PKK içindeki ABD'li eski Dnz P'ye ait.”

Vira Haber