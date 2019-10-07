Eski Foça'da bilinmeyen bir tür denizanası

İzmir'in tatil beldesi Eski Foça'da denizden çıkan denizanası görenleri şaşırttı. Boyutları büyük olan denizanasını gören tatilciler, fotoğraf çekmek için sahile akın etti.

İzmir Eski Foça sahilinde daha önce hiç görülmemiş bir tür denizanası türü görüntülendi. Balık mevsiminin açılması ile birlikte denizanalarının popülasyonunda artış olması normal diyen balıkçı esnafı, sürekli ağlarına takılan denizanalarını öldürerek denizde bıraktıklarını söylediler. Bu tür denizanalarının geçmiş yıllara göre daha fazla görüldüğünü belirten balıkçı esnafı, zehirli olup olmadığını bilmediklerini, ancak halkın dikkatli yaklaşması gerektiğini belirttiler.

Foça Belediyesi'nin konu hakkında halkı bilgilendirmediği ve denizden çıkan bu tür denizanalarının zehirli olup olmadığı hakkında bilgileri olmadığını belirten balıkçı esnafı, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Deniz Ciğeri Denizanası – Rhizostoma pulmo deniz analarının dünya üzerindeki varlıklarının dinazorlardan 300 milyon yıl öncesine dayandığı ve 650 milyon yıldır gezegendeki yaşamlarını sürdürdükleri söyleniyor. Deniz ciğeri denizanası: Zehirsiz denizanaları türlerindendir. Genel olarak küçük denizlerin hepsinde yayılış gösterir.

Ülkemizde de Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara da bulunmaktadır. 30 bin tür denizanası arasında ise insanlar için tehlike arz edebilecek tür sayısı 70 civarındadır. Sayısal verilere bakıldığında dünyada her sene denizanası sokmasından 70 kişi hayatını kaybediyor. Dünyanın en zehirli denizanası sayılan ‘Kutu Denizanası’ 60 kişiyi öldürebilecek kadar zehre sahip olduğu biliniyor. Aşırı avlanma denizanalarının artmasına neden oluyor Denizlerde aşırı balık tutulması, denizanası sayısında patlamaya neden oluyor. Yoğun balıkçılık sonucunda bazı alanlardaki balık popülasyonlarının önemli ölçüde azaldığı ve denizanalarının baskın tür haline geldiği gözlemlenebiliyor.

Vira Haber