Eskomarine, Norsepower webinarı düzenleyecek

Çevreye karşı duyarlı bir şirket anlayışıyla alanında öncü olan teknolojileri Türk denizcilik sektörüne ulaştıran Eskomarine, Türkiye temsilciliğini yürüttüğü Norsepower rüzgar teknolojisi, IMO'nun EEXI gerekliliklerinin karşılanmasında rüzgar enerjisinden yararlanmanın avantajları, maliyetler ve merak edilen birçok konunun ele alınacağı webinar düzenleyecek.

8 Eylül tarihinde saat 15.00'te gerçekleştirelecek webinara katılım ücretsiz olacak.

Norsepower Rotor Yelken Teknolojisi, kanıtlanmış bir tasarruf ile güvenilir ve kullanımı oldukça kolay bir yardımcı rüzgar tahrik sistemi olarak biliniyor. Yüzde 5 ila 20 arasında yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlanmış Norsepower Rotor Yelkenleri, müttebatın kolaylıkla kullanabileceği şekilde otomatikleştirildi.

Pekçok gemi türü için uygun olan Norsepower Rotor Yelken teknolojisinin, tankerler, dökme yük gemileri, yolcu gemileri, Ro-Ro gemileri, genel kargo gemileri ve feribotlar gibi pek çok gemiye kurulumu yapılabiliyor. Dayanıklılık ve kullanım kolaylığı açısından pek çok Class Kuruluşu nezdinde test edilerek onaylandı. Norsepower Rotor Sail Teknolojilerinin çalışma prensibi MAGNUS etkisine dayandırılarak tasarlandı. Norsepower Rotor Sail çözümü; geminin ilerlemesi için Magnus etkisini kullanan döner bir silindir olan Flettner Rotor’un gelişmiş modern bir versiyonudur. Elverişli rüzgar koşulları olduğunda Norsepower Rotor Sail; ana motorların gaz kesmesini sağlayarak sefer hızı ve zamanı için gerekli gücün üretilmesinden ödün vermeden yakıttan tasarruf etmesini sağlayıp emisyonların azaltılmasına büyük ölçüde katkı sağlar.

Norsepower Rotor Sail Çözümü’nün kanıtlanmış ve bilinen avantajlarını;

- Geminin hızını yavaşlatmadan yüzde 5 ila yüzde 20 arasında yakıt tasarrufunu sağlaması,

- Sistemin otomatik çalıştırılıp gemi üzerindeki mürettebat tarafından kolayca kontrol edilebilir olması,

- Yapılan testlerden ve uygulamalardan başarıyla geçmiş olması,

- Yeni inşada ve mevcut gemilere kurulumunun oldukça kolay olması olarak sıralanabilir.

Vira Haber