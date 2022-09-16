İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Eskomarine’den Seminer ve Yaza Elveda Partisi
Eskomarine’den Seminer ve Yaza Elveda Partisi

Eskomarine’den Seminer ve Yaza Elveda Partisi

Sektörün lider deniz güvenlik hizmet sağlayıcısı Eskomarine, partnerlerinden Diaplous ile birlikte 13 Eylül Salı günü Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel’de seminer ve yaza veda kokteyli düzenledi.

A+A-

Denizlerdeki son güvenlik durumu, tehlikeler, alınması gereken önlemler, risk ve kriz yönetimi hakkında merak edilen birçok konunun değerlendirildiği organizasyonda denizcilik camiasının ilgisi yoğun oldu.

img-2448-001.jpg

Seminerde Eskomarine kurucu ortağı ve Genel Müdürü Erhan Esinduy, Diaplous CEO’su Emmanouil Lazaridis, Nikos Georgopoulos, Amelia Rocos, Tom Georges ile Eskomarine Müdürü Ali Kuray birer konuşma gerçekleştirdi.

img-2500-001.jpg

Soru - cevap bölümü ardından “Yaza veda, sonbahara merhaba” kokteyli düzenlendi.

georgop-nikos-2-001.jpg amelia-rokos-001.jpg img-2514.jpg img-2518.jpg img-2522.jpg img-2525.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.