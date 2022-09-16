Eskomarine’den Seminer ve Yaza Elveda Partisi

Denizlerdeki son güvenlik durumu, tehlikeler, alınması gereken önlemler, risk ve kriz yönetimi hakkında merak edilen birçok konunun değerlendirildiği organizasyonda denizcilik camiasının ilgisi yoğun oldu.

Seminerde Eskomarine kurucu ortağı ve Genel Müdürü Erhan Esinduy, Diaplous CEO’su Emmanouil Lazaridis, Nikos Georgopoulos, Amelia Rocos, Tom Georges ile Eskomarine Müdürü Ali Kuray birer konuşma gerçekleştirdi.

Soru - cevap bölümü ardından “Yaza veda, sonbahara merhaba” kokteyli düzenlendi.

Vira Haber