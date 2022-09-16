Eskomarine’den Seminer ve Yaza Elveda Partisi
Sektörün lider deniz güvenlik hizmet sağlayıcısı Eskomarine, partnerlerinden Diaplous ile birlikte 13 Eylül Salı günü Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel’de seminer ve yaza veda kokteyli düzenledi.
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Denizlerdeki son güvenlik durumu, tehlikeler, alınması gereken önlemler, risk ve kriz yönetimi hakkında merak edilen birçok konunun değerlendirildiği organizasyonda denizcilik camiasının ilgisi yoğun oldu.
Seminerde Eskomarine kurucu ortağı ve Genel Müdürü Erhan Esinduy, Diaplous CEO’su Emmanouil Lazaridis, Nikos Georgopoulos, Amelia Rocos, Tom Georges ile Eskomarine Müdürü Ali Kuray birer konuşma gerçekleştirdi.
Soru - cevap bölümü ardından “Yaza veda, sonbahara merhaba” kokteyli düzenlendi.
Vira Haber
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Etiketler : Eskomarine, Erhan Esinduy, Diaplous
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