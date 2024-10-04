ETF Kadın Komitesi, Qterminals Antalya’yı Ziyaret Etti

QTerminals Antalya terminalinde yetkili Liman-İş sendikasının organizasyonu ile Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) Kadın Komitesi, taşımacılık sektöründe kadın hakları, kadın istihdamı, cinsiyet ayrımcılığı ve otomasyon konularında Antalya’da toplantılar gerçekleştirdi.

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) Kadın Komitesi QTerminals Antalya'da yetkili sendika Liman-İş’in organizasyonuyla taşımacılık sektöründe kadın hakları, kadın istihdamı, cinsiyet ayrımcılığı ve otomasyon konularında toplantı düzenledi ve birlikte projeler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF)'nin üyesi olan ve aynı zamanda QTerminals Antalya terminalinde yetkili sendika olan Liman-İş sendikasının düzenlediği etkinlik 3 gün sürdü. Etkinliğin son gününde, Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) Kadın Komitesi, QTerminals Antalya Limanı'nı ziyaret ederek liman ve liman operasyonları hakkında bilgi aldı.

Vira Haber