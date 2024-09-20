Europort Istanbul 2024: Global Denizcilik Sektörü İstanbul’da Buluşuyor

Yenikapı Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Europort Istanbul 2024, ulusal ve uluslararası 200'den fazla firma ile 450'den fazla global markayı bir araya getirecek. Fuara, 33 farklı ülkeden gelen 7.000'den fazla sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük ikinci denizcilik fuarı olan Europort, 42. yaşını kutlayan Rotterdam organizasyonunun ardından rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi. 2007-2015 yılları arasında Türkiye'de de düzenlenen Europort Istanbul, Türk gemi inşa sanayii ve global markaların büyük ilgisiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyon, Türkiye'de Bonn Uluslararası Fuarcılık ve AHOY Rotterdam ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

Geniş Katılımcı Profili

Europort Istanbul 2024, Türk denizcilik sektörünün yanı sıra 16 ülkeden gelen katılımcılara da ev sahipliği yapacak. Hollanda, Çin ve Yunanistan’ın ülke pavyonlarının yanı sıra Almanya, İran, Güney Kore, Polonya, İspanya, Estonya, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, İngiltere, Hindistan, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler de fuarda yer alacak.

Türk Gemi İnşa Sektörünün Gücü

Son yıllarda, Türk gemi inşa sektörü dünya genelinde büyük başarılar elde ederek, ülkemizin en önemli ihracat sektörleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Tersanelerimiz, yeni inşa projeleri, tamir ve bakım hizmetleri ile askeri projelerdeki başarılarını her geçen gün artırıyor. Europort Istanbul 2024, bu başarıları daha da ileriye taşıyacak ulusal ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayacak. Denizcilik alanındaki en son teknolojiler, ürünler ve hizmetler fuarda tanıtılacak.

Vira Haber