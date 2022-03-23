EvoLog Lojistik’te Havayolu ve Denizyolu Taşımacılığında Üst Düzey Atamalar

Kurulduğu günden bu yana genç ve dinamik kadrosuyla tüm Avrupa karayolu taşımacılığında liderlik yolunda olan, deniz ve havayolunda ise hizmetini tüm Dünya’ya genişleten EvoLog Lojistik’te yeni atamalar gerçekleşti. EvoLog Lojistik Denizyolu Direktörlüğü görevine Vesile Çakır Somyak atanırken, Havayolu Direktörlüğü görevine ise Fırat Pakyüz getirildi.

2019 senesinde EvoLog Lojistik ailesine Denizyolu Operasyon Müdürü olarak katılan Vesile Çakır Somyak, Mart 2022 itibari ile Denizyolu Direktörü ünvanıyla, Denizyolu Forwarding Hizmetlerinin tüm şubeler ile yurtdışı iştiraklerde yapılanması ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına liderlik ediyor olacak.

17 yıldır Hava Kargo sektöründe önemli pozisyonlarda görev almış olan Fırat Pakyüz, Ocak 2022 tarihi itibariyle EvoLog Lojistik Havayolu Direktörlüğüne getirildi. Fırat Pakyüz firmanın Havayolu Forwarding ürünü özelinde yurtiçi ve yurt dışındaki yatırımları ile pazardaki büyüme stratejilerine liderlik ediyor olacak.

İki yıl içerisinde Denizyolu ve Havayolu Taşımacılığı Hizmetleri cirolarını üç katına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen EvoLog Lojistik Genel Müdürü Halil Özendi, “Bu hedefe ulaşmak için en büyük güvencemiz müşteri memnuniyetimiz. 2021’in zor şartlarına rağmen hiçbir müşterimizi ekipmansız bırakmadık. Her gün değişen pazar şartlarında, müşterilerimize yine en uygun çözümleri üretme konusunda ekibimize güveniyoruz. Vesile Çakır Somyak’ın ve Fırat Pakyüz’ün EvoLog Lojistik sürdürülebilir vizyonuna katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum” diyerek, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vira Haber