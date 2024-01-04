EXPO 2023, Kano Branşının Şampiyon Sporcularını Yetiştirecek

Onikişubat Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Gençlik Spor Kulübü ile yapılan ortak işbirliğinde ücretsiz kano kursu başladı.

9-14 yaş arası öğrencilerin katılım sağlayacağı kursun başlangıcı, EXPO 2023 Kristal Lagün göletinde gerçekleştirildi.

Burada sporcular, aileleri ve öğreticilerle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Mahçiçek, “EXPO etkinliklerimizin yanı sıra, 70 bin metrekare büyüklüğündeki havuzumuzda kano eğitimi vermek istedik. Çok güzel bir lagün gölümüz var, buradan inşallah şampiyonlar çıkacak diye ümit ediyoruz. Bu evlatlar, buralarda yetişecek, gelecekte bu ülkenin bayrağını, o güzel bayrağını göndere çektirecekler ve inşallah çeşit şampiyonluklar alacaklar diye ümit ediyoruz, temenni ediyorum. Bu ülkenin çocukları zeki çocuklar kendilerine fırsat verildiği zaman, imkan verildiği zaman başarılı olacaklarını her alanda, her kademede göstermişlerdir. Bu evlatlarımız da inşallah bu kano alanında gelecekte ülkemizin ismini uluslararası alanlarda çok güzel bir şekilde temsil edecekler” dedi.

Vira Haber