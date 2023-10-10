Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı Başlıyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı, denizcilikte önde gelen isimleri bir araya getirerek, sektörde son gelişmeleri ve yenilikleri sergilemek için önemli bir platform sunuyor. Fuar, 11 Ekim'den 14 Ekim'e kadar devam edecek ve sektördeki en son teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri keşfetme fırsatı sunacak.

Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı, sektördeki güncel konuları ve gelecek trendlerini ele almak için çeşitli paneller, seminerler ve konferanslar gibi etkinlikler sunacak. Bu etkinliklerde, sektördeki gelişmeler ve liderler, denizcilik ve denizde birleşmeye dair önemli konular tartışılacak, yöntemlerle değerlendirilecek ve büyümeyi şekillendiren faktörler ele alınacak.

Fuarın kapsamı arasında gemi inşaat ve tasarım şirketleri, liman işletmeleri, denizcilik ve lojistik firmaları, ekipman ve teknoloji sağlayıcıları, denizcilik hizmetleri firmaları ve daha birçok sektör lideri yer alacak. Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı, bu sektördeki önemli iş bilgilerinin içeriği, yeni iş fırsatlarının ayrılması ve sektördeki en son yenilikleri görmek isteyen herkes için ideal bir platform olacak.