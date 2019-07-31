Exxon Mobil Rafinerisinde yangın

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafineri’sinde büyük bir yangın çıktı. Teksas eyaletinin Baytownyton şehrinde bulunan petrol üreticisi Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rafineriden kalın bir duman yükseliyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer, bölgeye tahliye emri verilmediğini duyurdu. Durumun takip edildiği belirtildi. Bölgede hava ölçümleri de yapılıyor.

Özellikle yangının gerçekleştiği bölümde bulunan polipropilen maddesinin yanması halinde ortaya çıkabilecek zehirli gazlarla ilgili uyarı yapan ExxonMobile yetkilileri, yangına itfaiyenin yanı sıra Endüstriyel Temizlik ekiplerinin de müdahale ettiğini belirtti. Öte yandan halka ‘sığınaklara gidin’ çağrısında bulunuldu.

Bölgede, bu yıl başka petrokimya şirketlerinde de büyük yangınlar çıktı. Nisan ayında, kimyasal madde taşıyan bir tankta çıkan yangında bir işçi öldü. Mart ayında ise, Deer Park’taki bir petrokimya deposunda çıkan yangın günlerce söndürülemedi.

Vira Haber