Fatih, Amasra-2 Kuyusunda Sondaja Başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de sondaja başladığını bildirdi.
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
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Etiketler : TPAO, doğal gaz, karadeniz, fatih gemisi, amasra-2 kuyusu
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