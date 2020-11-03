Fatih Şener Lojistik Sektörünü Atlas Lojistik Ödülleri’ne Davet Etti

11. kez düzenlenen ve başvuruları devam eden Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması ile ilgili açıklamalarda bulunan UND Strateji / İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, devam eden salgın döneminin parlayan yıldızı olarak nitelendirdiği lojistik sektörünü yarışmaya katılmaya davet etti.

“Atlas Lojistik Ödülleri 11 yıldır aralıksız düzenleniyor. Sektör tarafından lojistiğin Oscar Ödülleri olarak adlandırılan bu nitelikli ve köklü yarışma her geçen yıl gelişerek devam ediyor.“ diyen UND Strateji / İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener; sözlerine şöyle devam etti:

“Salgın döneminde lojistiğin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tüm dünya olarak anlamış olduk. Halen devam eden salgın döneminin sağlık çalışanlarından sonra en büyük yükünü taşıyan ve ödüllendirilmesi gereken en önemli ikinci sektörünün lojistik olduğuna inanıyorum. İşlerini inanılmaz bir özveri ve başarı ile aralıksız sürdüren sektörümüz ödüllendirilmeyi bu sene her zamankinden daha fazla hak ediyor.”

KURUMSAL KATEGORİ VE PROJE ÖDÜLLERİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Atlas Lojistik Ödülleri için başvuru sürecinin devam ettiğini vurgulayan ve ödülü kazanmak için öncelikli şartın başvuruda bulunmak olduğuna dikkat çeken Fatih Şener açıklamalarının devamında; “Firmaların son iki yıldaki performanslarına göre ödüllendirilmenin yapıldığı kurumsal adaylık için Atlas Lojistik Ödülleri web sitesinde bulunan formlar aracılığıyla başvurular yapılıyor. Bu kategorideki veriler son derece hassas kriterlere göre geliştirilen puanlama sistemiyle değerlendiriliyor ve kazananlar açıklanıyor.” dedi.

“Yenilikçi projeler bizim için çok değerli” diyerek devam eden Fatih Şener sözlerini şöyle sürdürdü; “Yıllardır jüri üyesi olarak görev aldığım organizasyonun diğer bir önemli ayağını da sektöre yenilik getiren, gelişimi sağlayan projelere verilen jüri özel ödülleri oluşturuyor. Başta UND üyesi firmalar olmak üzere tüm sektörümüzü yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”

ONLİNE YARIŞMA KATEGORİSİNDE ADAYLIK İÇİN SON TARİH 9 KASIM 2020

Atlas Lojistik Ödülleri’nin diğer bir ana kategorisini oluşturan online yarışma için ilk etabın aday gösterme süreci olduğunu hatırlatan Şener; “Online aday gösterme işlemleri de lojistikodulleri.com sitesinden yapılıyor. 9 Kasım 2020 tarihine kadar firmalar ve lojistik yöneticileri online yarışma için aday olabilirler. Adaylık sürecinin ardından belirlenecek adaylar online oylama ile yarışacak ve Atlas ödülünü online kategoride kazananlar da belli olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor.

Lojistik Ödülleri 2020 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

Vira Haber