Fatsa'da Tekne İmalatı İçin Yer Ayrılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, mülkiyeti Hazineye ait parsellerin önündeki söz konusu alan, tekne imal yeri yatırımı amacıyla kullanılmak üzere ayrılacak.

Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 49 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle teslim edecekler.

Başvurular, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek. Uygun görülen yatırım dosyaları, ilgili mevzuat çerçevesinde artırma ihalesi yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.

Vira Haber