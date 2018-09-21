Feribot alabora oldu: 200'den fazla kişi kayıp!

Tanzanya'daki Victoria Gölü'nde feribotun alabora olması sonucu 42 kişi hayatını kaybederken, 200 kişinin boğulmuş olabileceği düşünülüyor

Gölün Tanzanya tarafındaki Ukora ve Bugolora adaları arasında yolcu taşıyan feribot, alabora oldu. MV Nyerere adlı feribotun 400'den fazla yolcu taşıdığı açıklandı. Afrika'da üç ülkenin sınırının geçtiği Victoria Gölü'nde batan feribotta, şimdiye kadar en az 42 ceset çıkarıldı, haber alınamayan 200'den fazla kişinin boğulmuş olabileceğinden endişe ediliyor.

Ancak biletçi ve bilgileri kaydeden bilgisayarın da batması nedeniyle aslında kaç yolcu bulunduğu tam olarak bilinmiyor.

Kurtarma ekipleri şimdiye kadar en az 42 cesedi sudan çıkardı, boğulanların sayısının 200'ü aşabileceğini bildiriyor.

Ekipler, 100 kişiyi ise sağ salim kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32'sinin durumu kritik.

1996'da ülke tarihinin en ölümcül faciası kayıtlara geçmiş, Victoria Gölü'nde alabora olan feribottaki 500'den fazla insan yaşamını yitirmişti.

Vira Haber