Fethiye Göcek Koyları İçin Tek Ses Oldular

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Mahallesinde yer alan Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarına yapılması planlanan mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesi için geçtiğimiz günlerde ihale yapılmıştı. Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu yaptığı açıklamayla, bu ihalenin durdurulmasını istedi.

Sözcü’den Mustafa Sarıipek’in haberine göre; İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye şubesinde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından 19 meslek ve sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, ihalenin kamu yararı bulunmadığını ifade etti. Yapılan ortak açıklamada; bakanlıktan ihalenin iptal edilmesi talep edildi.

Çıralı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bilindiği gibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sitesinde yayınlanan bir ihale ilanı son günlerde kamuoyu ve özellikle denizi ticari veya amatör olarak kullanan bölge halkı tarafından tepki ile karşılanmış ve yerelde rahatsızlıklar dile getirilmeye başlanmıştır.

Söz konusu ihale, Fethiye sınırları Göcek Mahallesinde yer alan Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarında yapılacak olan mapa, tonoz ve şamandıralama ve bunların işletilmesi konusundadır. Teknelerin demir atarak dip yapısına zarar vermemesi maksadıyla başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde olup, bugüne kadar ücret alınmadan denizcilerin kullanımına sunulan tonoz ve mapaların sayılarının arttırılması amaçlanmaktadır.

En başından beri ‘sürdürülebilir turizm’ sloganı ile çevre duyarlılığı öne çıkarılarak yapılan her çalışmayı desteliyoruz, ancak yapılacak bu ihale ve sonrasındaki işletme süreci kamu yararı taşımadığı için deniz turizmi kullanıcılarına ek maddi bir yük getireceği açıktır.”

“İhale acilen iptal edilmeli”

Söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiğini belirten Çıralı, “Kamu yararı gözetilmek gerekirse Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformunun da desteği ile kamu kurumları eliyle yapılmasının, işletme sürecinde ise kullanıcılardan herhangi bir ücret alınmamasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir” dedi.

Vira Haber