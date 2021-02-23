Fethiye Körfezi'nde Demirdeyken Su Alan Tekne Tersaneye Çekildi!
KEGM ekipleri Fethiye Körfezi’nde demirdeyken su almaya başlayan tekneye müdahale etti.
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KEGM ekipleri Fethiye Körfezi’nde demirdeyken su almaya başlayan ve içinde 1 kişi bulunan teknenin batmaması için su tahliyesi gerçekleştirdi.
Suyun tahliye edildiği ilk müdahale sonrası ekiplerin tekneyi tersaneye çektiği belirtildi.
KEGM Twitter hesabından yapılan paylaşımda; ''Fethiye Körfezi’nde demirli vaziyetteyken su almaya başlayan ve içinde 1 kişi bulunan teknenin batmaması için su tahliyesini gerçekleştiren ekiplerimiz, ilk müdahale sonrası tekneyi tersaneye çekti.'' ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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