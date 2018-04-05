Fethiye Körfezi'ni kurtaracak ihale

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi’nde yaşanan kirlilik için harekete geçiyor. İhalesi 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan projenin 210 günde tamamlanması hedefleniyor.

Bakanlıkça Fethiye Körfez tabanında yer alan dip malzemesinin ortamdan alınması uygulama projesi için; sığ sismik ölçümleri ile batimetrinin çıkarılması, körfez içini temsil edecek nitelikte sondaj ölçümlerinin yapılması, tarama malzemesinin hacmi, derinliği, bertarafı ve körfez içi su kalitesinin belirlenmesi amaçlı fizibilite projesi hazırlanacak.

İhalesi 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan projenin 210 günde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanması ile Fethiye Körfezi’nin deniz tabanı temizlenmekle birlikte deniz ulaşımı daha sağlıklı biçimde yapılabilecek.

Fethiye Körfezi kıyı ve deniz alanının, koruma-kullanma dengesi içerisinde bütüncül bir anlayışla değerlendirileceği çalışma ile körfez içi dip çamuru temizlenecek. Körfez ve çevresi canlıların doğal ortamda yaşamlarını sürdürdükleri daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşacak. Denizel alanda ise su kalitesi iyileştirilerek deniz canlılarının popülasyonunun artırılması sağlanacak.

İşin kaliteli ve zamanında yapılması büyük önem taşıyan projede körfezin özel ekosisteme sahip olması nedeniyle önem atfediyor.

İLK OLARAK FETHİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLMİŞTİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2014 yılında fizibilite etüdü hazırlanan ve uzun zamandır Ankara’da takibi yapılan bir proje hayata geçiyor.

İlk olarak Fethiye Belediyesi tarafından gündeme getirilen, 2014 yılında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2014 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansından alınan 60 Bin TL hibe ile fizibilite raporu hazırlatılan kruvaziyer limanda ilk adım 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak ihale ile atılacak. İhale sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi’nin sismik ölçümü, barimetrik haritasının hazırlanması ve Fethiye Limanının temizliğinin fizibilite projesi yapılacak. Bu işlemlerle Fethiye Körfezi deniz turizmine hazır hale getirilecek.

Vira Haber