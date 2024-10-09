Fethiye'de "Cloudbreak" İsimli Mega Yat 65 Ton Yakıt Aldı

Fethiye Limanı, dünyanın en lüks yatlarından birine ev sahipliği yaptı. Cayman Adaları bayraklı 70 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "Cloudbreak" isimli mega yat, limana yanaştı. Yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıtın ikmali yapılmaya başlandı. 65 ton yakıt alacak olan yat, lüks detayları ve donanımıyla dikkat çekiyor.



Almanya'da 2016 yılında inşa edilen "Cloudbreak" isimli mega yat, 12 misafiri ağırlayabilme kapasitesine sahip olup, 22 kişilik mürettebatla hizmet veriyor. Yatın donanımları arasında bir helikopter pisti, spa, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu yer alıyor. Ayrıca yat üzerinde özel bir helikopter de bulunuyor.

Vira Haber