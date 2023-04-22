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Fethiye'de Dalgıçlar Su Altında Bayramlaştı

Fethiye'de Dalgıçlar Su Altında Bayramlaştı

Fethiye'de dalgıçlar su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte su altında bayramlaştı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.

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Vira Haber

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