Fethiye'de Dalgıçlar Su Altında Bayramlaştı
Fethiye'de dalgıçlar su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte su altında bayramlaştı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.
Vira Haber
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