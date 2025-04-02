Fethiye'de Dalgıçlar Su Altında Bayramlaştı

Fethiye'de dalış merkezinde görevli 4 dalgıç, Ramazan Bayramı nedeniyle Dalyan koyu açıklarında yaklaşık 5 metreye dalış yaptı. Su altında sıraya giren dalgıçlara temsili kolonya dökülüp, ikram edilen şekerleri bazı dalgıçların yine su altında yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu sırada bir dalgıç da balıklar arasında 'şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi bayramlar' yazılı döviz açtı.

Ramazan Bayramı nedeniyle su altında bayramlaşma etkinliği tertip ettiklerini kaydeden Dalış Okulu Eğitmeni Önder Diktaş Fethiye'nin dalış turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Turizm sezonu açılırken herkesi, Fethiye'nin sualtının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber