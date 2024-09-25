Fethiye'de Tekne Yangını
Fethiye'nin Kordon Boyu’nda bağlı halde bulunan bir teknede yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile alevler teknenin tamamına sarmadan söndürüldü.
A+A-
Fethiye’nin Cumhuriyet Mahallesi, Kordon Boyu, Belediye Marina'da bağlı olan “Milda” isimli teknenin kaptan köşkünde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Teknede maddi hasar meydana geldi.
Vira Haber
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.