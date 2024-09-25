Fethiye'de Tekne Yangını

Fethiye’nin Cumhuriyet Mahallesi, Kordon Boyu, Belediye Marina'da bağlı olan “Milda” isimli teknenin kaptan köşkünde elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Teknede maddi hasar meydana geldi.

Vira Haber