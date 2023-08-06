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Fifty Fifty Sailing Cup, İstanbul'da Başladı

Fifty Fifty Sailing Cup, İstanbul'da Başladı

Yelken sporunda kadınlara fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, tekne üzerinde kadın-erkek eşit sayıda sporcuyla gerçekleştirilmesi hedeflenen "Fifty Fifty Sailing Cup" yelken yarışı İstanbul'da start aldı.

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Yarışın ilk gününde, Moda Deniz Kulübü önünden start alan 29 tekne, 18 millik parkurda mücadele etti. Yaklaşık 200 sporcu, organizasyonun konsepti gereği yarı yarıya, kadın ve erkeklerden oluşan takımlarda yarıştı.

Adalar hattı üzerinden gerçekleştirilen yarışın en yaratıcı takımı ödülünü almak için ekiplerin bazıları farklı kostüm veya aksesuarlardan destek alırken, bazıları da ilginç pozlar verdi.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü iş birliği ve Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun kazananları, yarın yapılacak ikinci yarış sonrası belli olacak.

Ödül töreni ise Moda Deniz Kulübünde, 8 Ağustos Salı gecesi gerçekleştirilecek.

Vira Haber

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