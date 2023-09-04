"Filenin Sultanları" Tarih Yazdı

Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas'ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19'da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. 25-25'e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5'lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt'un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Hemen üç sayılık seri bulan milli takım, 6-5 öne geçti. 6-6 eşitliğin ardından Vargas'ın servis turunda beş sayılık seri yakalayan milliler, 11-6 öne geçti. Arka arkaya bulduğu sayılarla dört sayılık seri yakalayan ve farkı ikiye düşüren (13-15) Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Milli takım yeniden farkı dörde (14-18) çıkarsa da etkili oyununa devam eden Sırbistan, 19-19'da eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 kazanan taraf oldu.

Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.

"Filenin Sultanları" kupasını aldı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.

Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

Melissa Vargas "en değerli oyuncu" seçildi

Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.

Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar: Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

Eda Erdem Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakayı kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Seyir zevki yüksek ve tempolu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin eline sağlık." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Gerçekten savaştılar. Herkesi tebrik ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

İtalya maçının ardından bu başarının geleceğine inandıklarını vurgulayan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Hem İtalya maçında hem de Sırbistan maçında 2-1 geriden gelerek kazandılar. Gerçekten savaştılar. Herkesi tebrik ediyorum. Federasyon ve yönetimini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem maç öncesi arayıp başarı diledi hem de maç sonrası arayarak tebrik etti. Türk sporuna yapılan yatırımlar var. Salonlarıyla tesisleriyle muhteşem bir Türkiye var. Türkiye artık voleybol ülkesi. Efsane bir takım ortaya çıktı. İnşallah ilk kez kazandığımız Avrupa şampiyonluğunu taçlandıracağız. Olimpiyatta madalya için savaşacağız. Bu takım başarır. Hayırlı olsun bu güzel ülkeye."

Vira Haber