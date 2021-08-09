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Firavun Keops'un 4 bin 600 yıllık gemisi müzeye taşındı

Firavun Keops'un 4 bin 600 yıllık gemisi müzeye taşındı

Mısır tarihinde Eski Krallığın 4. hanedanının ikinci firavunu olan Keops'un gemisi yeni evine götürüldü.

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Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran en eski, en büyük su taşıtı olan gemi, bu yıl içinde açılışı yapılacak olan Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı. Gize piramitlerinin olduğu bölgede 1954 yılında bir çukura gömülü halde bulunan gemi, 43,6 m uzunluğa ve 5,9 m genişliğe sahip. 20 tonluk geminin taşınması 48 saat sürdü.

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Vira Haber

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