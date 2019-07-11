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Fırtına limandaki tekneleri batırdı

Fırtına limandaki tekneleri batırdı

Saros Körfezi kıyısındaki Enez'de fırtına, dolu ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, zarara neden oldu. Dolu ve fırtınada bazı araçların camları kırılırken, ekili alanlar zarar gördü, limandaki iki tekne battı.

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Edirne'nin fırtına ve dolu yağışı uyarısı yapılan Enez ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu. Dolu ve fırtınada bazı araçların camları kırılırken, ekili alanlar zarar gördü, limandaki iki tekne battı.

Meteoroji'nin fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde, saat 19.30 sıralarında fırtına, dolu ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, zarara neden oldu. Deniz üzerinden gelen ve Sultanice ile Gülçavuş köylerinde etkili olan fırtınada, dolu yağışı nedeniyle bazı araçların camları, çay bahçesindeki plastik sandalyeler kırıldı. Ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili alanlara da zarar verdi.

Yaklaşık 15 dakika etkili olan fırtınada Sultanice Limanı'nda bağlı bulunan 2 tekne de battı. Tekneler, balıkçılar tarafından sudan çıkarıldı.

Vira Haber

 

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