Fiyatların Artışı Balığa Olan İlgiyi Azalttı

Zonguldak’ta havaların yeniden ısınmasıyla birlikte balık fiyatları artışa geçti. Hamsi tezgahlarda 125 liradan satılırken, istavrit ise 50 liradan satıldı. Fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar tezgahlara beklenen ilgiyi göstermedi. Balıkçı Bayram Yılmaz, “İstavrit 50-60 lira, hamsi 100-125 lira, mezgit 100-150 lira boyuna göre değişiyor. Arz ve talep meselesi. Çok olduğu zaman ucuz, az olduğu zaman pahalı. Bir ayakkabı boyasının 50-60 lira olduğu yerde istavritin 50-60 lira olması normal. Bu sene kalmadı. Şubatın sonu iş biter” dedi.

Vira Haber