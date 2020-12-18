Foça'da 5 Kişinin Öldüğü Tekne Kazasında Kaptanın 22,5 Yıl Hapsi İstendi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasına ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede, bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, benzeri teknelerin yolcu kapasitesinin 4 ila 5 olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "Bu tip polyesterden imal narin teknelerin 10 kişi ile çıkılan seyirde en küçük olumsuz deniz ve hava koşulunda alabora olma riski çok yüksektir. Söz konusu teknenin 10 kişi ile denize açılmasının gerek mevzuat açısından gerek teknik açıdan kapasitesinin üzerinde olduğu değerlendirilmiştir. Tekne kaptanı A.D'nin tekneye kapasitesi üzerinde yolcu alarak gerek seyir emniyeti gerekse kendisi dahil 10 kişinin can güvenliğini tehlikeye atarak kazanın meydana gelmesinde 'asli kusurlu' olduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, kazanın ardından kaçan kaptanın, olaydan bir gün sonra yakalandığında yapılan testte, 113 promil alkollü olduğunun belirlendiği de kaydedildi.

Yolculardan bir bölümü çocuk olduğu için teknedeki kişi sayısını önemsemediğini, teknede 8 can yeleği bulunduğunu, hareket etmeden önce iki duble içki içtiğini ancak sarhoş olmadığını, denizde 1 saat kadar yüzdükten sonra başka bir teknenin kendisini kurtardığını ve korktuğu için kaçtığını öne süren şüphelinin savunması da iddianamede yer aldı.

İddianamenin sonuç bölümünde "Şüphelinin kendisi dahil 10 kişi ile kapasitesi 4-5 kişilik olan tekne ile denize açıldığı, olayın mağdurları ve şüphelinin ikrarı ile miktarı tespit edilemese de şüphelinin alkollü olduğu, bilirkişi raporuna göre de asli kusurlu olduğu belirlendi. Şüphelinin tekne kaptanı olması nedeniyle teknenin kapasitesinin iki katı kadar fazla yolcu alması durumunda herhangi bir kazaya veya teknenin batma olasılığını değerlendirebileceği kanaatine ulaşılmıştır. A.D. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur." denildi.

Şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri gereğince 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

"HAYATIMIZ KARARDI"

Kazada eşini ve biri üvey 3 çocuğunu kaybeden Erdal Göksoy, AA muhabirine, kazadan bu yana perişan olduğunu belirterek suçluların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Göksoy, kaptanın 2,5 ay sonra tahliye olmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Acısı gün geçtikçe artıyor. Hayatımız karardı. 5 aydır nasıl yaşıyorum Allah biliyor. Evden çıkmıyorum. Kardeşimin evine geçtim. Eşimi ve 3 çocuğumu kaybettim. En ağır cezayı almasını bekliyoruz. 10 sene de yese fark etmeyecek ama bir nebze rahatlayacağız. Şahit olanlar kaptanın ihmali olduğunu söylüyorlar. İki deniz makarnası varmış, onları alıp kaçmış. Kimseye yardımcı olmadan. Yelek ve simit yok. Olay yerini terk ediyor, polisler yolda yakalıyor. Tutuklanmasını istiyoruz."

"CAN YELEKLERİ OLSAYDI YÜZME BİLMEYENLER KURTULABİLİRDİ"

Göksoy'un avukatı Harun Ümit Eren, teknede can yeleği bulunduğuna dair bir emareye rastlanmadığını belirtti.

Kaptanın 2 deniz makarnasını alıp kaçtığını öne süren Eren, şunları kaydetti:

"Can yelekleri olsaydı yüzmeyi bilmeyenler can yelekleriyle kurtulabilirdi. Çocuklarımız kurtulabilirdi. Olayda 'olası kast' olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar ağır kusurla ve alkolün etkisiyle yaşananlardan sanığın sorumluluğu aşikardır. Bizce tutuklanması gerekiyor. Teknenin su aldığını görmelerine rağmen geri dönmeyerek devam etmeleri olay olursa olsun dediğimiz olası kastın temel unsurlarından birine gidiyor. Bunu bilerek öngörüyorlar ancak olayın olmayacağını, olursa bir çözüm üreteceklerini düşünüyorlar."

KAZA

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy (9) kaybolmuştu. Kaybolan Sarp Göksoy'un cesedi 23 gün sonra dip tarama cihazları ile 35 metre derinlikte bulunmuştu.

Olay günü kaçan kaptan A.D, bir gün sonra yakalanmıştı. A.D, tekne batmaya başladıktan sonra yüzmeye başladığını, 1 saat mücadele ettikten sonra başka bir teknenin kendisini kurtardığını, daha sonra korkması nedeniyle olay yerinden kaçtığını söylemişti. Tutuklanan A.D, 2,5 ay sonra serbest bırakılmıştı.

Vira Haber