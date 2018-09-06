Foça’daki çevre faciası, Meclis gündeminde!

Geçtiğimiz hafta İzmir’in Foça ilçesinin Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, denizde petrol sızıntısı meydana geldi. Kaynağı hala belli olmayan petrol sızıntısı sebebiyle siyaha bürünen 2.5 kilometrelik sahil şeridinin kaba temizliği özel şirket görevlileri tarafından tamamlandı.Temizlik çalışmaları devam ederken, sızıntının kaynağı ise halen tespit edilemedi.

Foça’daki çevre faciası ile ilgili adli süreç için harekete geçen bölge halkı ve çevreciler Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken; TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu meclis gündemine taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde konuyla ilgili detaylara dair sorular soran CHP’li Murat Bakan, olayın aydınlatılması süreci ile temizlik işlemlerinin takipçisi olacağını vurgulayarak, Bakanlık’a dürüstlük çağrısını yineledi.

CHP’Lİ BAKAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM’A SORDU:

1 – Söz konusu sızıntının kaynağının tespit edilmesine ilişkin yapılan çalışmalar ne aşamadadır?

2 – Sızıntının çevreye, denize ve canlılara verdiği zarara dair ortaya çıkan bilanço nedir?

3 – Sızıntıdan kaynaklı siyaha bürünen alanın kaba temizliği bitmiştir. Sahillerin ve deniz altının ince temizliğine ne zaman başlanacaktır? Temizlik hangi firma ve kaç kişilik ekip tarafından hangi yöntemle gerçekleştirilecektir? Temizliğin tamamen bitmesi için öngörülen süre nedir?

4 – Sızıntının sonucu olarak denizi, çevreyi ve canlı yaşamını tehdit edecek olası tehlikelere dair saptamalar yapılmış mıdır? Öngörülen tehlikeler nelerdir?

5 – Yaşanması öngörülen yeni felaketlere karşı Bakanlığınız tarafından hangi önlemler alınmıştır?

6 – İzmir Körfezi ve sahillerindeki batık gemilere dair hali hazırda yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Varsa İzmir Körfezi ve sahillerinde tespit edilen toplam kaç batık gemi vardır? Bu batık gemilerle ilgili hangi çalışmalar yürütülmektedir? Böyle bir çalışmanız yoksa, İzmir Körfezi ve sahillerindeki batık gemilere dair bir çalışma yürütülecek midir?

7 – İzmir’de sökümü devam eden ve söküm için bekleyen kaç ‘hacizli gemi’ vardır?

8 – Deniz ve çevre kirliliğinin yanı sıra deniz canlıları ile insan yaşamını da tehdit eden ‘hacizli gemiler’in akaryakıt yayılımı gibi tehditlere yönelik Bakanlığınız tarafından alınan tedbirler nelerdir?

Vira Haber