Foçalı balıkçılar Ceyhan Çetin'le ‘Devam’  dedi

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olağan genel kurulu 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yapıldı. Foçalı balıkçılar 3 yıllık süre için mevcut başkan Ceyhan Çetin ve ekibine tekrar vize verdi.

Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula Ceyhan Çetin ve ekibi tek liste olarak girdi.103 üyesi olan kooperatifin oy kullanan 73 üyesinin tamamının oylarını alan Ceyhan Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu Hasan Makum (İkinci başkan) ve Timur Beytorun (Muhasip Üye)'dan oluştu. Denetim Kurulu'na ise Ayhan Kaya, Engin Dağlı ve Hasan Uçar seçildi.

Üyelere hitaben bir konuşma yapan Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin geçimini balıkçılıkla sağlayan deniz emekçilerinin baş şahitlerinin kendileri olduğunu söyledi. Ceyhan Çetin; "Foça Merkez su ürünleri kooperatifi olarak ilk günkü heyecanla görevimize devam edeceğiz. Soğuk kış günlerinde, yaz sıcaklarında denizlerde büyük mücadelelerle kazandığımız helal lokmaların baş şahitleriyiz. Sizlerden gelen sorunlar ve şikayetlere elimizden geldiğince 24 saat çare bulmaya çalıştık. Bundan sonrada çalışacağız. Foçamızın ve balıkçılığımızın öneminin farkındayız. Yeni dönemde de size hizmet etmenin sorumluluğu içinde olacağız. Oylarınız ve güveniniz için teşekkür ediyorum "dedi.

Vira Haber