Fuar standı tasarımınıza önem verin

Fuar Stand Kurulumu Yapan Firmalar

Belirli bir organizasyonda, yer edinmek isteyen, organizasyona katılacak insanlar ile etkileşime geçerek ürün satışı ve reklamı yapmak isteyen herkesin fuar standları tercihi olmaktadır. Az sermaye ile ticaretin havasını koklamak isteyen kişiler ya da firmalar, fuar standı kiralayarak ilk adımı atmaktadır.

Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden fuar standı şirketleri istenilen özelliklerde fuar standlarını temin etmektedir. Kurulacak kontak sonrası; festival alanı, fuar alanı, organizasyon alanı -stand her nereye kurulacak ise belirlenerek fuar stand firmaları tarafından teslimatı yapılmaktadır.

Standların, satışını yapan firmalar tarafından tasarımları ve imalâtı gerçekleştirildikten sonra, yerleştirilecek alana yine firmalar tarafından taşıması yapılır. Montajı ve kurulumu da fuar stand firmalarının hizmetleri arasındadır.

Fuar Standlarını Temin Edecek Firmalar

Sektörde bir araştırma yaparak güvenilir fuar standart şirketleri ile iletişime geçilmektedir. Verilecek hizmet doğrultusunda fiyat belirlenmekte ama zannedildiği kadar yüksek meblağlar olmamaktadır.

Standı kiralayan firmalar, istedikleri tasarımları fuar stand firmalarına ileterek bu doğrultuda standa sahip olabilmektedirler. Ayrıca, kurulumu yapılacak alanın temasına ve işleyişine uygun standın nasıl olması gerektiği ile ilgili de bilgi alınabilmektedir.

Fuar standları kurulumlarına ve işlevselliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Ahşap fuar standları, modüler fuar standları ve maxima fuar standları olarak adlandırılmaktadır. İhtiyaca ve talebe göre standlar tercih edilmektedir.

Modüler fuar standları, en çok tercih edilen, ekonomik standlardır. Stand dışına dijital baskılar yerleştirilerek, kiralayan firmanın ya da ürünün amblemi ile donatılabilmektedir. Böylece daha çok etkileşim alınmakta ve akılda kalınmaktadır.

Fuar Standlarının Firmalar Tarafından Temini

Ahşap fuar standları, raf sistemleri ve dokuları nedeni ile tercih edilmektedir. Kurulumu biraz zaman alsa ve de zahmetli olsa da görüntüsü otantik bir hava katmak isteyenlere tavsiye edilmektedir.

Maxima fuar standları, daha geniş çaplı organizasyonlar için tercih edilir. Kurulumu yapılırken, elektrik ve su gibi ihtiyaçların da temin edilmesi adına gerekli donanımları yapılmaktadır.

Kısacası tercih edilecek standa göre ve de firmaya göre fiyat belirlenmektedir. Firmalar, montajını ve demontajını kendi çalışanları vesilesiyle yapmaktadırlar. Güvenilir ve sektöre hakim bir firma ile iletişime geçmek atılacak en önemli adımdır.