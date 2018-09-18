‘Füzeler Akdeniz'de Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi’

Rus ordusu, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden, füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bulunan hava sistemlerinin Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir gemiden birkaç füzenin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Suriye ordusu kaynakları, Lazkiye'ye yönelik olarak füze saldırısının düzenlendiğini duyurmuştu. Suriye basınından kaynaklar, saldırının denizden gerçekleşmiş olabileceğini vurgulamıştı.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'ye yönelik saldırının ardından İsrail'e ait 4 savaş uçağının bölgede tespit edildiğini ve bir Rus uçağının 14 mürettebatıyla birlikte Lazkiye'de bulunan Hmeymim üssü yakınlarında hava sistemlerinin kontrolünden çıktığını duyurmuştu.

Vira haber