Galata Wind İlk Yurt Dışı Yatırımını Almanya’da Gerçekleştiriyor

Yenilenebilir enerji alanında global bir oyuncu olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Galata Wind, yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını koordine etmek ve yatırım stratejilerini hayata geçirmek amacıyla kurduğu %100 bağlı ortaklığı Galata Wind Energy Global B.V.'nin Avrupa’da sürdürdüğü proje geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk adımını attığını açıkladı.

Bu kapsamda, Galata Wind Energy Global B.V.'ye bağlı olarak Almanya’da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı SunSpark GmbH tarafından detaylı inceleme (Due Diligence) süreçleri başarıyla tamamlanarak 22 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin devir işlemleri gerçekleştirildi.

Almanya’nın güneyinde hayata geçirilecek olan santral, Tarım GES (Agri-PV) ve Batarya Ünitesi inşaatını kapsayacak şekilde planlandı. Devir işlemlerinin ardından, devam eden izin süreçlerinin kısa sürede tamamlanması ve santralin inşaata hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Galata Wind’in Avrupa'da sürdürdüğü proje geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk ve önemli adımı attığını belirten ve değerlendirmede bulunan CEO’su Burak Kuyan şu açıklamada bulundu; "Bu proje, 2025-2027 arası yurt dışı yatırım vizyonumuz olan 300 MW'lık kapasitenin faaliyete geçmesine ve global bir oyuncu olma hedefimize önemli bir katkı sağlamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında da büyüme stratejimiz kapsamında yatırımlarımızı hızlandırarak sürdüreceğiz. Yurt içi ve yurt dışında satın alma fırsatlarını yakından takip ederek, yenilenebilir enerji alanındaki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2030 yılına kadar yurt dışındaki projelerimizle birlikte yenilenebilir enerji kapasitemizi 1.000 MW’ın üzerine çıkarmayı ve böylelikle global bir oyuncu olma hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.”

Vira Haber