Galataport İstanbul “Bosphorus Winter” Konseptiyle Yeni Yılı Karşılıyor

Coşkulu yılbaşı sezonunda Boğaz’ın dalgaları ve İstanbul’un silüetini canlandıran Galataport İstanbul, 2025’e giden yolları aydınlattı. “Bosphorus Winter” konseptli yılbaşı tasarımlarıyla ziyaretçilerine göz alıcı bir kış masalı yaşatan Galataport İstanbul, 30 Kasım’da geri sayımla yılbaşı süslerinin ışıklarını açarak unutulmaz bir akşama imza attı. DJ performansıyla taçlandırılan anlarda; Komün, Rita Deli, Starbucks ve The Popülist ikramlarda bulunurken; Fiolas misafirlere özel ürünlerinden hediye etti. Özgünlüğüyle dikkat çeken “Bosphorus Winter” teması, yılbaşı dönemi boyunca Galataport İstanbul’un her noktasına ışık saçmayı sürdürecek.

Paket Postanesi Yeni Yıla Yeniliklerle Giriyor

İstanbul’un en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan Paket Postanesi, heyecan verici yenilikleriyle yılbaşı coşkusunu pekiştiriyor. Aralık ayı boyunca çeşitli kutlama ve etkinliklere sahne olacak Paket Postanesi, özel süslemeleriyle misafirlerine yılbaşı ruhunu derinden hissettiriyor. Boho Loves Elif Mısırlı, Longines, Imannoor ve TAGG’in yanı sıra, Aperlae Living, Knitss, Siedres, The Ninon ve The 10pm gibi mağazası yeni açılan markalar da etkinlikleri ve özel davetleriyle Paket Postanesi’ne renk katmaya hazırlanıyor. Tarihi mekanın üst katındaki galeri bölümünde “Masterpiece” atölyeleri, 8-29 Aralık tarihleri arasında eğlence dolu aktiviteleri deneyimlemek isteyenleri bekliyor. Atölyelerin biletleri, Studiomasterpiece, Bubilet ve biletinial platformlarında satışa sunuluyor. Lokal ve artizan markaların katılımıyla gerçekleşecek “Mae Zae Pazar Yeri” 15 Aralık’tan 2024’ün son gününe kadar Büyük Kubbe’nin altında, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin hayata geçireceği “Hakiki Kahve Keyfi Sergisi” 1 Aralık’tan 28 Şubat’a dek Paket Postanesi’nde ziyaretçilere açık olacak. Selamlique İstanbul ise 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel olarak, sıcak serviste ikinci Türk kahvesini misafirlerine hediye edecek.

Galataport İstanbul Hakkında:

İstanbul’un kalbinde, Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridi boyunca yer alan Galataport İstanbul, erişilebilir ve düşük katlı yapıları, mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi ile ziyaretçilerine “nefes alan” sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor. Geçmişte de pek çok farklı kültürü barındıran konumuyla çevresel ve yerel etkileri, mimari özellikleri, marka çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti değerlendirilerek, 2023 yılında uluslararası MAPIC Ödülleri'nde “En İyi Yeni Geliştirme Projesi” seçildi. Karaköy’ü yeniden şehrin ticaretinin kalbi haline getiren, dünya çapında birçok yerli ve yabancı markaya ve restorana ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, Ekim 2021’den bu yana İstanbul’un favori buluşma noktalarından biri haline geldi.

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilen Galataport İstanbul’un en etkileyici özelliklerinden birini, İstanbul’un yer altı sarnıçlarından esinlenilen, Red Dot tasarım ödüllü dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali oluşturuyor. Limana gemi yanaştığında devreye girerek güvenlik (ISPS) alanını ayıran 176 adet hidrolik özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor. Kapakların tekil olarak kontrol edilebilmesi, gümrüklü alanın limandaki gemi adedi ve boyutları bazında esnek bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Bu inovasyon sayesinde, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, misafirlere açık olmaya devam ederek, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline geliyor. 29 bin m2’lik bir alana yayılan terminali ile birlikte aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip Galataport İstanbul, Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Galataport Istanbul 2022 yılında, Amerika ve İngiltere gibi dünyanın önde gelen ülke limanlarının yarıştığı Seatrade Cruise Med fuarı kapsamında gerçekleştirilen, sektörün en prestijli ödül organizasyonu Seatrade Cruise Awards’ta küresel anlamda örnek gösterilen inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde getirdiği yeniliklerle Yılın Limanı” ödülüne layık görüldü.

İstanbul’un tarihi limanını şehirle bütünleştiren Galataport İstanbul, bu yatırım ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlıyor. Kullanılan özel soğutma sisteminden, atık yönetimine kadar çevresel sürdürülebilirlik adına faaliyetleri ile Avrupa’nın LEED Platinum sertifikasına sahip en büyük ikinci projesi konumuna gelen Galataport İstanbul, 2021 yılında MedCruise Birliği tarafından “Çevresel Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldü. Galataport İstanbul, 2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülünü ve 2023 yılında Türkiye'de gayrimenkul sektörünün önde gelen ödül platformlarından “Sign of the City Awards”ta “En İyi Karma Kullanımlı Proje” ve “En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu” ödüllerini de aldı.

Galataport İstanbul’da yürütülen restorasyon çalışmaları ile İstanbul'un çok değerli tescilli yapıları şehre geri kazandırıldı. Paket Postanesi, Karaköy’ün çok kültürlü ticaret hayatını ve zanaat geleneklerini İstanbul’dan dünyaya açılmış moda, tasarım, lezzet ve mücevher sanatı ustaları ile günümüze taşıyor. Sahada yer alan diğer üç tescilli yapı; Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han binaları da itinalı bir restorasyon sürecinden geçti. Dünyada sadece 12 seçkin lokasyonda yer alan Peninsula Hotels markasının 11. oteli olan The Peninsula Istanbul, 177 odası ile tarihi yarımadanın karşısında bu tescilli yapılar ile yeni yapılan ve özel giyotin cephesi 90 saniyede açılabilen balo salonu ile yer alıyor.

Tarihi 1848’e ulaşan Türkiye ve İstanbul’un en eski saat kulesi konumundaki Tophane Saat Kulesi, adını verdiği Saat Kulesi Meydanı’nı taçlandırıyor ve bu meydan, şehrin yıllık kültür sanat takvimindeki önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Galataport İstanbul herkes için erişilebilir bir kültür sanat alanı yaratarak topluma fayda sağlıyor, genç sanatçıları destekliyor, Karaköy ve çevresi basta olmak üzere katılımcılığı teşvik ediyor. Galataport İstanbul’da düzenlenen herkese açık ve ücretsiz 100’e yakın etkinliğe 1.5 milyon kişi katılım gösterdi. Sanatın Türkiye’deki en iyi örnekleri arasında yer alan İstanbul Modern ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi de Saat Kulesi Meydanı etrafında, Galataport İstanbul sahasında yer alıyor.

Galataport İstanbul’da, açıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanından toplam 35 milyon misafir ağırlandı. Galataport İstanbul aynı zamanda yabancı devlet başkanlarının, misyon temsilcilerinin, uluslararası basın mensuplarının, dünyanın önde gelen turizm profesyonellerinin incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği bir destinasyon haline geldi. Bu yoğun global ilgi ve beğeni, Galataport İstanbul’a ikinci yılında “Türkiye Markası” ödülünü getirdi. Proje kapsamında mürettebat dahil yıllık yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun da İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor.

Vira Haber