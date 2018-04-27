Gazi Üniversitesi’nden Yusufeli Barajına Ziyaret

Ziyaretleri sırasında heyete DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Çakıryılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kalaycıoğlu, Şube Müdürleri Sezai Yıldız, Hasan Hüseyin Öztürk ile Kontrol Mühendisleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik ettiler.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Celal TokalakYusufeli Barajı Ve HES Projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek; “Yusufeli Barajı Ve HES Projesinde yüzde 67 fiziki gerçekleşme sağlanarak sol sahilde kazı ve destekleme çalışmaları devam ediyor” dedi.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce devam eden, Yusufeli Barajı ve HES Projesinde yüzde 67 fiziki gerçekleşme sağlanarak sol sahilde kazı ve destekleme çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Tokalak şu açıklamalarda bulundu:

“Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin’in 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup, yıllık enerji üretimi 1 888 GWh. Projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 450 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Çin’de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan’da yer alan Inguri (272 m) barajlarından sonra dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.

21 Aralık 2012 tarihinde işe başlanılan barajın sözleşmesine göre 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanması gerekiyor. Fakat projenin, 29 Mayıs 2018 tarihinde bitirilmesi taahhüt edildi. Yusufeli Barajı ve HES Projesi Santral Projesinde fiziki gerçekleşme % 56,10 seviyesine ulaştı.

Yusufeli Barajının 01.04.2014 tarihinde derivasyon tüneli inşaatı tamamlanarak nehir derivasyonu işlemi gerçekleştirildi. Memba ve Mansap Batardoları tamamlanan Barajın gövde çalışmalarında ise Baraj yeri jeolojik araştırmalar tamamlandı. Elde edilen veriler değerlendirilmek üzere baraj gövdesi tasarım çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların sonucuna göre Baraj temelinde yapılacak iyileştirme çalışmalarına karar verilecek.

Gövde sıyırma kazılarının, gövde betonuna başlanması öngörülen 2016 yılı Kasım ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Gövde Betonu 2,9 milyon m3’tür. Ancak devam eden jeolojik çalışmalar sonucunda 820 bin m3 yastık betonu yapılması öngörülüyor.

Proje ile Milli Ekonomiye Yıllık 450 Milyon TL Katkı Sağlanacak

Ülkemizde 2015 yılsonu itibari ile üretilen toplam hidroelektrik enerji 85 867 GWh/yıl olup, Yusufeli Barajı 558 MW’lık (3*186 MW) kurulu gücü ile 1 888 GWh/yıl kapasitesi ile bunun %2,1’ini üretecek. Çoruh havzasındaki projelerin toplam enerji üretiminin %13’ ü Yusufeli Barajı ve HES’ ten üretilecek.

Tamamen Türk Mühendisi ve işçisinin alın teri ile yapılan Yusufeli Barajı ve HES günlük 1 Milyon TL’yi aşkın tutarlı elektrik enerjisi üreterek 7 yılda kendisini amorti edecek, 650 bin nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacı karşılanacak. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 450 milyon TL katkı sağlayacak.”













Vira Haber