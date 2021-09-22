GEFCO, Kuzey Afrika-Avrupa ticaret koridorunu güçlendirmeye devam ediyor

Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INS) verilerine göre İtalya, 2020'de yaklaşık %15'lik pazar payıyla Tunus'un önde gelen tedarikçisi konumunda bulunuyor. Tunus'un önümüzdeki yıllarda İtalya'ya olan akışını artırması beklenirken tekstil, moda, mekanik, otomotiv ve elektronik gibi sektörlerdeki tedarik zincirlerinde de kısalmaya gitmesi öngörülüyor. Karmaşık tedarik zinciri yönetiminde 70 yıldan fazla deneyime sahip olan GEFCO ise, bahsi geçen ithalat-ihracat pazarının ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan çözümler sunmaya ve Mağrip'teki ulaşım ve lojistik ağında lider oyunculardan biri olarak konumlanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz senelerde, güçlü entegre ağı ve nitelikli uzman ekipleriyle 20 yılı aşkın süredir Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren GEFCO, Türkiye’den Fas ve Tunus’a açtığı yeni hatlarla bu bölgedeki lojistik çözümlerini güçlendirmeye başlamıştı. GEFCO, Kuzey Afrika’da hali hazırda Geo-Gateway Çözümleri kapsamında denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığının yanısıra Ro-Ro, antrepo ve gümrük konularında da kapsamlı çözümler sunuyor. GEFCO Türkiye’nin bu yeni hattıyla Türkiye’den Kuzey Afrika’ya giden ürünlerin gümrük işlemleri dahil her türlü lojistik ihtiyacı daha hızlı karşılanıyor. Türkiye-Fas-Tunus hattıyla bu ülkeler arasındaki taşımacılık faaliyetlerinde, her türlü nakliye ihtiyacının optimum süre ve maliyetle karşılanması hedefleniyor.

Bugün ise GEFCO İtalya, Cusago'daki konsolidasyon merkezi ve buna bağlı 130 şirketle ulusal pazara ve Avrupa ülkelerine bağlantı sağlıyor. Tunus ile yapılan değişimler, özel bir operasyon ekibi tarafından yönetiliyor ve sunulan hizmetler, tek bir paletten komple TIR’a kadar her çeşit talebi karşılayabiliyor. GEFCO İtalya, standart hava veya deniz taşımacılığı çözümleriyle iki ülke arasında bağlantıların yanı sıra, haftalık düzenli seferler ve 3-4 gün transit süresi ile kapıdan kapıya esnek ve dakik bir ro-ro hizmeti sağlıyor. Bu hizmetlerine ek olarak GEFCO, gümrük ithalat/ihracat işlemleri için ayrılmış bir alan ile müşterileri için prosedürleri hızlandırmaya devam ediyor.

GEFCO İtalya Genel Müdürü Fabrice Barthe konu ile ilgili şunları söyledi: “Avrupa ve Tunus arasındaki ticaret koridorunun devam ederek güçlenmesi, operasyonlarını Avrupa'nın ötesine özellikle Mağrip'e genişletmek isteyen şirketlerin ihtiyaçlarına her zaman özen gösteren GEFCO İtalya için bir dönüm noktası. Tunus ile yıllar içinde kurduğumuz ilişki, iki ülke arasındaki artan ticaretin önemini yansıtıyor. Özellikle GEFCO İtalya, 2020 hariç son dört yılda Tunus ile ticarette yaklaşık %14'lük sabit bir artış kaydetti. Önümüzdeki yıllarda ticaret akışlarında önemli bir artış bekleniyor ve GEFCO İtalya'nın amacı, müşterilerinin yeni pazarlara girmelerine yardımcı olmak için hızlı ve esnek bir lojistik çözüm sunmak.”

Vira Haber