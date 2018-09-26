Geleceğin lojistiği zirvesi iş dünyasına umut verdi

Lojistik sektörünün geleceğine ışık tutmayı amaçlayan zirve lojistik sektörü temsilcileri ve tedarik zinciri yöneticilerinden büyük ilgi gördü.

141 firmadan 274 temsilcinin katıldığı ve tüm gün süren zirvede 2 ana konuşmacı, 14 panelist katılımcılarla buluştu. Uluslararası yük platformu Trans.Eu’nun “ANA SPONSOR”, her geçen gün büyüyen Turkish Cargo’nun “ALTIN SPONSOR”, Türk iş dünyasına liderlik eden sivil toplum kuruluşlarından İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) “GÜMÜŞ SPONSOR” olarak desteklediği zirve tüm iş dünyasına umut verdi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD tarafından gerçekleştirilen ‘Geleceğin Lojistiği Zirvesi' hem lojistik sektöründen hem de Türk ekonomi dünyasının öncü kuruluşlarından ilgi gördü. Elite World Europe Otel düzenlenen zirvede lojistik sektörü temsilcilerinin yanı sıra tedarik zinciri yönetenlerden üreticilere, ithalat ve ihracat firmalarından dış ticaret firmalarına, yazılım ve teknoloji firmalarından sigorta şirketlerine kadar birçok farklı sektörden temsilci bir araya geldi. Lojistik sektörünün geleceğine ışık tutan zirvede e-dünyada sektörleri bekleyen yeni iş modelleri ve iş yapış şekilleri değerlendirildi. Ülke ekonomisinde zorlu bir dönemden geçen iş dünyası temsilcileri zirveden umutlu ayrıldı.

‘Gelecek' Gündemimizde Öncelikli Maddeler Arasında Yer Alıyor

Mert ve Sunny Rusçuklu'nun sunumlarıyla keyifli bir başlangıç yapılan zirvede ilk olarak UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener katılımcılar ile buluştu. UTİKAD Başkanı Eldener; “Geleceğin Lojistiği Zirvesi UTİKAD tarafından bu yıl ilk kez düzenleniyor. Ve ne mutlu bize ki böyle bir ilgi görüyor… Dünya değişiyor, teknoloji hızla ilerliyor. Bu önlenemez hızlı değişim her sektörü olduğu gibi lojistik sektörünü de kökünden sarsıyor. Bizleri hem birey olarak hem de profesyonel hayatımızda yenilenmeye ve geleceğe daha farklı perspektiflerden bakmaya zorluyor.

UTİKAD olarak bu değişimi yaklaşık 3 yıldır yakından takip ediyoruz. Her platformda yenilikleri, gelişmeleri ve geleceğin bizi çok kuvvetli bir değişime zorlayacağını belirtiyoruz. Hemen her toplantımızda gündemimizin öncelikli maddeleri arasında ‘GELECEK' yer alıyor. Bizler geleceğe ümitle bakıyoruz. Yeniliklere açığız… İşte bu noktada bizler gibi geleceğe ümitle bakanları, gelecekteki fırsatları aktarabilecek isimlerle buluşturmak istedik” diye konuştu.

Ufuk Tarhan ve ‘Gelecek ile Gelenler'

Başkan Eldener'in ardından Geleceğin Lojistiği Zirvesi'nin ilk ana konuşmacısı Futurist-Ekonomist Ufuk Tarhan, ‘Gelecek İle Gelenler' başlıklı konuşması ile profesyonel ve özel yaşamı belirleyecek gelecek senaryolarını anlattı. Blockchain üzerine sıra dışı ve iddialı saptamaları ile dikkat çeken Tarhan, reel sektörler ve lojistik sektörünün geleceğine dair öngörülerini de katılımcılarla paylaştı.





























Vira Haber