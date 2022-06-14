“Gelecek Deniz Yaşamı” Projesi Deniz Ekosisteminde Fark Yaratacak

Setur Marinas, Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Top Leisure – Jeanneau Sailing Yachts iş birliği ile gelecek deniz yaşamının sürdürülebilirliği için anlamlı bir projeye dahil oldu. “Gelecek Deniz Yaşamı” projesi dahilinde Setur Kalamış Marina’da toplanan atıklar geri dönüştürülecek.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Top Leisure - Jeanneau Sailing Yachts Türkiye ve Setur Marinas, Gelecek Deniz Yaşamı Projesi ile değişim zamanı gelen yelken, kıyafet, halat, ip gibi malzemeleri toplayarak uygun malzemelerle daha küçük yeni yelkenler üreterek malzeme desteğine ihtiyaç duyan yelken okullarına eğitimlerinde kullanmaları için hediye edecek. Tekrar yelken olmaya elverişli olmayan malzemeler ise çanta, yağmurluk gibi malzemelere dönüştürülecek. Proje kapsamında Kalamış Marina’da 2 ayrı alanda yelken sahiplerinden alınan malzemeler biriktirilerek döngüsel ekonomiye katkı sağlamak üzere dönüştürülecek. Gelecek Deniz Yaşamı ile deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirlik için sıfır atık çalışmalarına dikkat çekmek, deniz ekosisteminde fayda sağlamak hedefleniyor.