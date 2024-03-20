Gemi Brokerleri Derneği'nden Büyük Kulüp'te İftar Daveti

‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söylediği Gibi Denizciliği Türk’ün Büyük Milli Ülküsü Olarak Görüyoruz’

Gemi Brokerleri Derneği Başkanı İsmail Şahin'in açılış konuşması, Türk denizciliğinin önemine vurgu yaparak başladı. Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliği Türk milletinin büyük milli ülküsü olarak gördüğünü belirtti ve derneğin bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

‘Asırlık Cumhuriyeti'mizin daha iyi yerleri taşımak için ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak görüyoruz. 62 kurucu üyemizle 2010 yılından beri kurumsallaşma yolunda hızla ilerlerken düzenli olarak faaliyetler gerçekleştiriliyoruz Uluslararası Bosphorus Shipbrokers Dinner organizasyonumuz ve dernek olarak katıldığımız tüm uluslararası etkinliklerle her gün bir adım daha ilerliyor, Türk Denizcilik camiasının önemli paydaşlarından biri olarak ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.

Bu vesile ile Çanakkale Zaferimizin mimarları olarak başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, dava ve silah arkadaşlarını, tüm gazilerimizi, şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gönüllerin iyilik ve güzellikler için çaba harcadığı mübarek Ramazan ayının ülkemize, bölgemize ve sektörümüze bolluk, bereket, refah ve huzur getirmesini diliyorum.’

‘Sizlerle Beraber Olduğumuz İçin Çok Memnun Olduğumu Tekrar Ediyor, Hayırlı Ramazanlar Diliyorum’

Ardından sözü İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran aldı. Kıran, iftar sofralarının sektörde bir araya gelmeyi, dayanışmayı ve dostluğu artırdığını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin önemini dile getirdi. Ayrıca, sektörün mevcut durumu hakkında olumlu bir bakış açısıyla değerlendirmelerde bulundu ve katılımcılara hayırlı iftarlar diledi.



‘Rahmet, bereket, mağfiret ayı Ramazan. Bu ayın en büyük, en güzelliklerinden birisi de iftar sofraları. Biliyorum zaman zaman eleştirilebiliyor iftar sofralarının bu şekilde paylaşılması, bu şekilde faaliyet organize edilmesi ama ben daha önceden söylemiştim bu ortamları yarattığı için, insanları bu şekilde bir araya getirdiği için, kardeşliği, kaynaşmayı, sevgiyi, dostluğu arttırdığı için ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu ve benzeri eskilerden bu ay boyunca birkaç kez daha birlikte olacağız. Güzel bir geceyi düşündüğü ve organize ettiği için Yönetim Kurulu'na başkana teşekkür ediyorum.

Bana ‘işler nasıl gidiyor?’ diye sorulduğunda bizim sektörden olmayanlara söylediğim şey şu: Dünyada ne olup bitiyor ekonomik olarak ne alınıp ne satılıyor, hareketler nasıl, buna bakıp bizim işlerin nasıl olduğunu kestirirsiniz. Ne kadar çok üretilirse ve tüketilirse bizim işlerimiz de o kadar çok artıyor. Önümüzdeki dönem için çok kötü senaryolar çizmeyeceğim. Dünya beklendiğinden daha iyi şekilde toparladı.

Sizlerle beraber olduğumuz için çok memnun olduğumu tekrar ediyor hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah her daim ağzınızın tadını, bereketinizi, sağlığınızı sizlere bağışlasın.’



Vira Haber