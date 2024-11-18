Gemi Brokerleri Derneği’nden Cumhuriyet Coşkusuyla Eğitime Destek
Gemi Brokerleri Derneği, bu yıl 10. kez düzenleyeceği Geleneksel Yıl Sonu Eğlencesi ile Cumhuriyetimizin 101. yılına anlamlı bir katkı sunuyor.
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Etkinlikte, 101 kız öğrencimize burs sağlamak amacıyla bağış toplanacak. WISTA Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek burs programı, kız öğrencilerin eğitim hayatına destek olacak.
Etkinlik Detayları
- Tarih: 17 Aralık 2024
- Yer: Şahane Cabaret Bostancı, Altıntepe, 34000 Maltepe/İstanbul
- Kayıt için: Ebru Dilan Güneş – 0533 319 03 82
Etkinlik Üyelerimize Ücretsizdir
Katılım ücretsiz olmakla birlikte, bağışlarınız sayesinde öğrencilerimize daha fazla destek sağlanabilecektir. Bu anlamlı geceye katkıda bulunarak geleceğin aydınlanmasına ışık tutabilirsiniz.
Bağış Bilgileri
Gemi Brokerleri Derneği
- Banka: QNB Kozyatağı Şubesi
- Şube Kodu: 00346
- Hesap No: 73967533
- IBAN: TR45 0011 1000 0000 0073 9675 33
Not: Bağış yaparken açıklama kısmına "Bağış" yazılması rica olunur.
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Etiketler : Gemi Brokerleri Derneği, Eğitim, WISTA
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