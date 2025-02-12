Gemi Brokerleri Derneği’nden Sigorta Semineri

Denizcilik sektöründen önemli paydaşların bir araya geldiği etkinlikte, Kuzey Marine Sigorta Kurucusu Emin Yaşacan'ın anlatımıyla "Armatör, Kiracı, Sigorta Uyumu" semineri gerçekleştirildi.

Emin Yaşacan seminerle ilgili olarak, "Gerçekten muhteşem bir katılım vardı. Oldukça interaktif bir etkinlik oldu ve ben de büyük keyif aldım. Yıllardır verdiğim eğitim ve seminerlerin arasında bunun yeri ayrı olacak. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Onur Türkeş ise etkinlik hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bugün gerçekleşen 'Armatör, Kiracı, Sigorta Uyumu Semineri', Gemi Brokerleri Derneği olarak 'Rotamız Bilgi' sloganıyla düzenlediğimiz eğitim serisinin ikinci etkinliğidir. Denizcilik sektöründe sigorta süreçlerinin armatörler ve kiracılar açısından nasıl yönetilmesi gerektiğini alanın uzmanından dinleme fırsatı bulduk. Sigorta, sektörümüzde risk yönetiminin en kritik unsurlarından biri. Bu nedenle bu tür eğitimlerle üyelerimizin bilgi seviyesini artırmayı, sektörde daha bilinçli ve güçlü iş birlikleri oluşturmayı amaçlıyoruz. Katılım gösteren tüm üyelerimize ve değerli konuşmacımız Emin Yaşacan'a teşekkür ediyorum. Gemi Brokerleri Derneği olarak, sektörümüzü geliştiren bu tür etkinliklere devam edeceğiz."

GBD Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Sonay Üler ise yaptığı açıklamada, sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedefleyen eğitim ve seminer programlarının devam edeceğini belirtti.

Vira Haber