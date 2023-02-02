'Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği Denetimi Yetkisi' Devredildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23.01.2023 tarih ve 2023/3 sayılı “Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği Denetimi Yetkisinin Devri Hakkında Genelge” yayınlandı.

Bahse konu Genelgede (2023/3) yapılan değişiklikler kapsamında özetle;

Genelge’de belirtilen şartlarda, Türkiye'nin yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve aynı Kanun hükmüne göre idari yaptırım kararı verme yetkisi;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlısı Liman Başkanlıklarına,

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına,

Türkiye Çevre Ajansına,

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir.

Genelgeye, “Türkiye Çevre Ajansının Yetki Alanı ve Yetki Konuları” kapsamında Madde- 7 ile aşağıdaki hükümler ilave edilmiş,

(1) Türkiye Çevre Ajansı, kendisi için belirlenen Ek-1’deki deniz alanlarında; gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin kontrol edilmesi amacıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere uymayanlara Çevre Kanunu'nun “İdari Nitelikteki Cezalar” başlıklı 20’nci maddesinin (ı) bendinde belirtilen hükümler kapsamında gemilere idari yaptırım uygulanması,

(2) 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemiler haricinde kalan yatlar, balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının Ek-1’deki deniz alanında tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulanması konularında yetkilidir.”

Türkiye Çevre Ajansının Yetki Alanları, Genelge Ekindeki koordinatlar ile belirtilen İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere Marmara Denizi, Karadeniz ve İzmit Körfezi olarak belirlenmiştir.

Yetki devri yapılan kurumlar tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde ihlalin tespiti ile ceza verilmesi ve tahsili işlemlerinde Çevre Denetimi Yönetmeliği'ne uyulacağı ve Çevre Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca fiilin tekrarı durumunun oluşup oluşmadığına ilişkin tespitin, Bakanlıkça belirlenecek yöntem ile yapılacağı belirtilmiştir.