Gemi Mühendisleri Bursa Teknik Üniversitesinde Buluştu

Denizcilik sektöründeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı panel ve çalıştaylarda, sorunlar için çözüm önerileri getirildi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Genel Sekreter Selim Uzun, gemi ve denizcilik sektöründen firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı."Gemi Mühendisleri Bursa'da" etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, BTÜ olarak, gemi mühendisliği alanında eğitim ve araştırma çalışmalarına, geleceğin gemi mühendislerini yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi. Rektör Naci Çağlar, "Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili jeostratejik konumu, köklü denizcilik geleneği ve giderek güçlenen sanayi altyapısıyla özellikle son yıllardaki projeleri ile küresel denizcilik ve gemi inşa sektöründe önemli bir aktör haline geldi. Türkiye, MİLGEM projeleriyle yerli ve milli savaş gemileri üreten sayılı ülkeler arasına girmiş, insansız deniz araçları ve otonom sistemlerle geleceğin savaş ve keşif platformlarını geliştirmeye başlamıştır. Bununla birlikte, TCG Anadolu gibi amfibi hücum gemileri, yeni nesil firkateynler ve yerli denizaltı projeleriyle donanmamızın gücünü artırırken, özel sektör tersanelerimiz dünya çapında rekabet eden gemi üretimleri gerçekleştirmektedir" dedi.

BTÜ’den Mavi Vatan’a Katkı



Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, "Oda olarak ‘öncü ve örnek olan’ misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızda, siz değerli öğrencilerimizle olmak en büyük motivasyonumuz. Bizler gençliğin değeri biliyor ve sizlere güveniyoruz. Genç meslektaş adaylarımız, bu güzide üniversitemizde ailelerinizin ve sizlerin yüksek gayretleri ile mücadele ettiğinizin farkındayız, yılmayın, çalışmalarınıza devam edin. Dünyadaki yük taşımacılığının yüzde 85’i deniz yolu taşımacılığı ile yapılıyor dolayısıyla deniz endüstrisi hiç bir zaman hızını kaybetmeyecektir. Bu doğrultuda siz genç mühendis adayı arkadaşlarımın bulunduğu alanı verimli kullanması, akademisyenlerden aldığınız bilgiyi en iyi şekilde öğrenmeniz, meslektaş büyüklerinizle ve odamızla irtibatta olmanız, tarihi çok iyi bilmeniz önemli. Bugün birlikte olmamız da çok önemli ve bu birlikteliği bizlere sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler sizler için varız. Siz öğrencilerimizin mücadelesiyle ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır" dedi.

Gemi mühendisliğinin çok kıymetli bir meslek olduğunu vurgulayan Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Türk Loydu Vakfı olarak BTÜ’yü tanımaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan Türk Loydu Vakfı bugün, Türkiye’nin dünyadaki medarı iftiharıdır. Vakfımız 2023 yılında, 11 üyesi olan Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği’ne 12’nci üyesi olarak kabul edildi. Bunun öneminin farkında olan ender üniversitelerden biri olan Bursa Teknik Üniversitesine bugünkü daveti için teşekkür ediyorum" dedi.

BTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Erinç Dobrucalı, "Denizcilik Fakültesi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana vizyonumuzu belirlerken denizcilik ve gemi mühendisliğinin temel taşlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalıştık. Fakültemizin akademik kadrosu; genç, dinamik, alanında uzman, yurtdışında deneyimi olan akademisyenlerimizden oluşuyor. Bu yıl ise ilk mezunlarımızı vereceğimiz için gururluyuz. Bizler her zaman öğrencilerimizi, denizcilik ve gemicilik sektörüne yön verecek meslektaşlarımız olarak gördük. Öğrencilerimizin sektörde pek çok başarıya imza atacağına eminiz" şeklinde konuştu. Zirve Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Özsarı ise geçen yıl ilkini düzenledikleri etkinlikten güzel geri dönüşler aldıklarını vurguladı. Gemi ve Denizcilik Topluluğu Başkanı Eren Kaya da zirvenin faydalı ve başarılı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri Paneli’ne geçildi. Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı moderatörlüğündeki panelde; Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, ASFAT Direktörü İlker Karpuz ve Sefine Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Zafer Güngör konuşmacı olarak yer aldı. BTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Özsarı moderatörlüğündeki Denizcilik Endüstrisinde İnovasyon ve Gemi Mühendisliği Paneli’nde ise ART Tersanesi Müdürü Salih Bostancı, Gürdesan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gürsoy, SEFT Mühendislik Genel Müdürü Semih Zorlu ve Dearsan Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı İlker Can konuşmacı oldu.

Gün boyu devam eden etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise çalıştay masaları oluşturuldu. Denizcilik sektöründen uzman isimlerin yer aldığı; Savuma Sanayi Masası, Yat ve Tekne Masası, Yeni İnşa Masası, Klas ve Kontrol Masası, Bakım-Onarım Masası, Denizcilik Masası, Planlama ve Satış Masası ile Ar-Ge Masası’nda sektörün sorunları ele alınarak çözüm önerileri sunuldu.

"Gemi Mühendisleri Bursa’da" etkinliği kapsamında kurulan firma stantları öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler sektörün öncü firmalarının temsilcileri ile yaptıkları bire bir görüşmelerde kariyer planlarının ilk adımlarını şekillendirme şaşı buldular.

Vira Haber