Gemi Mühendisleri Odası’ndan Çok Konuşulacak Kongre!

Türkiye ve yurtdışında görev yapan akademisyenlerden oluşan Yayın Komisyonu tarafından, 2. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (2nd International Congress on Ship and Marine Technology, GMO-SHIPMAR 2021, www.gmoshipmar.org) “Yeşil ve Akıllı Denizcilik Endüstrisi” temasıyla 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesinde düzenlenecek.

GMO-SHIPMAR 2021 kongresi, gemi inşaatı ve gemi makineleri, deniz teknolojisi ve tüm yönleri ile denizcilik endüstrisi çalışma alanlarını kapsamakla beraber kongrede bilimsel ve teknik bildiri sunumları yanı sıra sektör mensupları ve akademisyenlerin katılacağı özel oturumlarda denizcilik endüstrisinin dünya gündemindeki konularına ilişkin somut fikirler ve çözüm önerileri sunulacak.

Kongre, yüz yüze ve çevrimiçi oturumlar eş zamanlı olarak üzere GMO’nun YouTube kanalında yayınlanacak.

Detaylı bilgi için http://www.gmoshipmar.org/GMOSHIPMAR2021/ adresinizi ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber