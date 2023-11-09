Gemi ve Yat İhracatçılarından Hollanda’ya Büyük Çıkarma

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), Hollanda’da, 7–10 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından Europort 2023’e katılarak, Türkiye Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştirdi.

Bu yıl kırk birincisi düzenlenen Europort Fuarı’nın, Türkiye milli katılım organizasyonu GYHİB tarafından gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen Türkiye Milli Katılım organizasyonunda 8 Türk firması yerini aldı.

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Konsolosu Bilal Köse ile Ticaret Ataşesi Veysel Parlak; Birlik Başkanı Cem Seven ve Yönetim Kurulu üyeleri ile fuara katılan Türk firmaları ziyaret ederek, başarılar diledi. Toplamda 43 Türk firmasının yer aldığı fuarda; birliğin gerçekleştirdiği sektör tanıtım çalışmaları, büyük ilgi topluyor.

Türkiye Milli Katılımı Firmaları Listesi

BEŞİKTAŞ MARINE DENİZ HİZM. VE END. ÜRÜNLER SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. DATA HİDROLİK MAKİNA SAN. A.Ş. EAST MED SHIPYARD GEMİCİLİK LTD.ŞTİ. ONURSAN GEMİ İNŞA ONARIM VE TİC. LTD.ŞTİ. GİSBİR - TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ GÜRAY GEMİ İNŞA DONATIM SAN. VE TİC. A.Ş. KURTEK GEMİ MAK. SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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