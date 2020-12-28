Gemiadamı Belge Süreleri 3 Ay Uzatıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü pandemi süreci nedeniyle, gemiadamı değişimlerinde yaşanabilecek engellerin önüne geçmek amacıyla gemiadamı belgelerinin geçerlilik süresini 3 ay uzattığını duyurdu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle gemiadamı değişimlerinde yaşanabilecek zorlukların önüne geçmek amacıyla uluslararası sefer yapan gemilerde görev yapmakta olan gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı, yeterlik ve GMDSS belgeleri ile STCW sertifikaları ve sağlık belgelerinin geçerlilik tarihleri herhangi bir ilave işleme gerek olmadan 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmış olup ülkemizden gemiye katılacak gemiadamlarının ise Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerini yenilemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, ihtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere hazırlanan, Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo Operatör Belgeleri, STCW sertifikaları ile Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin sürelerinin herhangi bir ilave işleme gerek olmadan 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldığını bildiren ve IMO tarafından sirküle edilen Bakanlığımız yazısı sunulmuştur.

İş sözleşmesi normal süresi aşılan ve yurda dönüşünü talep eden gemiadamlarının yurda dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla beraber kayıt altına alınması ve geminin sonraki seferlerine bağlı olarak yapılacak İdaremizce de onaylanan güncel planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, anılan süreçte maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca, salgına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk durumunun da dikkate alınması suretiyle, azami kontrat süresinin 11 ayı geçmeyecek şekilde gerekli planlamanın yapılması, gemiadamı değişimlerinin geminin uğrak yapacağı planlı limanlarda mümkün olmaması durumunda, gemiadamı değişimini sağlamak üzere uygun limanlara uğrak yapılması ve ülkemiz limanlarına sefer planlanması da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Vira Haber