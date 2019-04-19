Gemide çıkan yangını mürettebat söndürdü

Saat 19.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Sahil güvenlik ekipleri, Panama bayraklı Olga S isimli gemide yangın çıktığı ihbarını aldı.

MÜRETTEBAT HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Kıyı emniyet ve deniz polisi sevk edildi. Geminin bir bölümünde çıkan yangın, büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü.

Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri ve deniz polisi kontrol amaçlı gemiye çıktı. Deniz polisi çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Vira Haber