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Gemide Hastalanan Personel Tahliye Edildi

Gemide Hastalanan Personel Tahliye Edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide rahatsızlanan personelin tahliye edilmesini sağladı.

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Çanakkale'deki Akçansa Limanı'ndan Kocaeli'deki Yarımca Limanı'na giden 98 metre boyundaki, 2 bin 547 grostonluk Türk bayraklı "Zekai Önel" gemisindeki bir personel hastalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, rahatsızlanan personelin KEGM'e ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Hasta personel bot ile Lapseki iskelesine getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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