Gemide kabus büyüyor!

Japonya’nın Hong Kong şehrinde inen bir yolcuda virüs tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan yolcu gemisin de vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, Diamond Princess adlı kruvaziyer yolcu gemisinde korona virüs testi yapılan 39 kişi de daha sonuçun pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı ayrıca gemide şu ana kadar 492 test uygulandığını ve 174 kişide virüs tespiti yapıldığını bildirdi.

İngiltere bayraklı Diamond Princess, dünyanın en büyük kruvaziyer hatlarından biri olan ve Carnival Corp ( CCL.N ) birimi olan Princess Cruise Lines tarafından yönetiliyor.

Bin 100 mürettebat ve 2 bin 670 yolcu kapasitesi olan ve yaklaşık 3.700 kişi bulunan gemi 3 Şubat'ta Tokyo'nun güneyindeki Yokohama'da iki haftalık karantinaya alınmıştı.

Çin'de vaka sayısı artıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni tip korona virüste vaka sayısının 44 bin 653 ulaştığını açıkladı. 30 Ocaktan bu yana en düşük vaka sayısının gerçekleştiği Salı günü ise 2.015 kişide enfeksiyon tespit edildi.

Vira Haber