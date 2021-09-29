Gemide karbondioksit sızdı: Üç mürettebat öldü

Seul merkezli DORIKO Ltd tarafından işletilen ve otomobil taşıyan Ro-Ro gemisi SANG SHIN, Çin’in Zhejiang Eyaleti Zhoushan’daki Changtu Tersanesi terminaline bağlı iken makine dairesinde karbondioksit sızıntısı meydana geldi. Kaza sonucu üç mürettebat boğularak hayatını kaybederken, iki mürettabat da yaralandı.

Uluslararası basına göre, kaza yangınla mücadele sisteminin denetimi sırasında mürettabatın prosedürü hatalı işletmesinden kaynaklandı. Gemi, 18 Eylül’de Ürdün’den gelmişti.

Vira Haber