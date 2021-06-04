Gemide Mahsur Kalan Türk Kaptanın 20 Aylık Esareti Sona Erdi

20 ay boyunca mürettebat ile gemide mahsur kalan kaptan, sesini "“Vatanıma ve aileme kavuşabilmem için acilen yardım talep ediyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" sözleriyle duyurdu.

Kaptan Yusuf Sencer Sotan'ın TRT Haber aracılığıyla yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu.

Gemide tek Türk olan kaptan Yusuf Sencer Sotan, aylar sonra Türkiye'ye ayak bastı. Bursalı kaptan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan memleketine hareket edecek.

Yusuf Sencer Sotan, “Öncelikle çok mutluyum mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Bu sorunun çözülmesinde yardımcı olan tüm devlet büyüklerimden hepsine teker teker teşekkür ediyorum” diyor.

Ne olmuştu?

Kaptan Sotan, çalıştığı kuru yük gemisini Bangladeş'e ulaştırmak için yola çıkmıştı. Personel değişimi için gittiği Kuveyt'te mürettebatın salgın nedeniyle gemiden inmesine izin verilmedi.

Bekleyiş devam ederken geminin bağlı bulunduğu şirketin iflas etmesiyle işler daha da kötüye gitti. 20 ay boyunca 18 kişilik mürettebatla gemide mahsur kaldı.

"Gemide tamamen hapis hayatına mahkum edildik"

Sotan 20 ay ay boyunca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İnsanın 20-25 yıllık süreç içerisinde yaşayabileceklerini ben 20 aylık süreçte yaşadım. İsyanından tutun aç kalmasına kadar maaşların ödenmemesinden tamamıyla terkedilişe kadar çok ciddi sorunlar yaşadık. Gemide tamamen hapis hayatına mahkum edildik”

Sotan, kendisinin ve mürettebatın içinde bulunduğu durumu duyurmak için elinden ne geliyorsa yaptı.

“Hepimiz konsoloslukta büyükelçimizden yardım talebinde bulunduk hem ben hem gemide benimle bulunan bir Azerbaycanlı baş mühendisimiz 16 Hintli ve 1 tane de Bangladeşli personelden oluşan bir gruptuk”

Yaşanan zorlu süreci anlattı

Ne var ki bu yardım çağrılarına gelecek yanıt, uluslararası anlaşmalar ve hukuki süreçler nedeniyle uzadı.

Kaptan Sotan, “Sesimizi duyurabilmek adına ocak ayında açlık grevine başladık açlık grevi zaten yaklaşık 4 - 4,5 ay açlık grevi sürdü en sonunda ancak sonuç alabildik ancak sesimizi duyurabildik” sözleriyle yaşanan zorlu süreci anlatıyor.

Kaptan Yusuf Sencer Sotan, bu zor sürecina ardından Bursa'ya, ailesinin yanına dönmek için yola çıktı.

Vira Haber